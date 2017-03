Semana Académica da UTAD vai ter oito dias de festa

A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) vai realizar a maior Semana Académica de que há memória. Após uma consulta com os estudantes numa Assembleia Geral de Alunos que decorreu no passado mês de fevereiro, ficou estipulado que a festa que marca o final do curso para milhares de alunos, será mais longa, começando a 24 de abril e prolongando-se até 1 de maio.

António Vasconcelos, presidente da direção da AAUTAD, justifica a dilatação da Semana Académica da UTAD, com a vontade de aumentar a “sinergia entre o município e cidade de Vila Real e a comunidade académica, aproveitando assim dois feriados nacionais, que vão dar oportunidade à população vila-realense de participar mais ativamente neste evento”.

Mas a restruturação da Semana Académica da UTAD não se fica apenas pela particularidade de ter mais um dia, este ano. Outras alterações serão levadas a cabo, com o objetivo de envolver mais gente nas festividades da Semana Académica da UTAD. Desta forma, o Cortejo Académico será realizado no domingo, no dia seguinte à Missa e Benção das Pastas, dando assim aos pais e familiares dos finalistas, e também à população em geral a oportunidade de assistir a este desfile.

No domingo à noite, dia 30, irá realizar-se o “Arraial da Cerveja” e o Baile Académico será realizado na segunda-feira, tal como já sucedeu na Caloirada aos Montes de 2016. Os concertos deverão acontecer, tal como habitualmente, numa tenda montada junto à biblioteca municipal de Vila Real. A AAUTAD promete oito dias de grande animação e ambiente festivo naquela que será a maior Semana Académica da UTAD de que há memória.

Deixe o seu Comentário

Comentário