Secretário de Estado das Autarquias Locais visitou Lamego

O secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, efetuou uma visita de trabalho à Câmara Municipal de Lamego, na última sexta-feira, com o objetivo de tomar conhecimento sobre a situação financeira desta instituição e conhecer a estratégia de médio e longo prazo que a autarquia pretende implementar para garantir a coesão social e elevar a qualidade de vida dos Lamecenses.

Acompanhado pelo Presidente Ângelo Moura e pela Diretora-Geral das Autarquias Locais, Sónia Ramalhinho, o governante também visitou à tarde o interior do Centro Multiusos de Lamego, um equipamento que está neste momento a ser avaliado pela Comissão de Inspeção Técnica de Equipamentos Municipais (CITEM) que se pronunciará sobre a conformidade legal do edifício para a sua utilização e com o projeto, incluindo a confirmação da execução de todos os trabalhos previstos. Ângelo Moura adiantou a Carlos Miguel que o atual executivo municipal pretende, ultrapassadas que sejam as questões legais associadas, reduzir os custos inerentes ao Multiusos e colocá-lo ao serviço da população.

