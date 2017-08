Saneamento chega ao Vale da Campeã

Cerca de 20 milhões de euros investidos elevarão a taxa de cobertura de saneamento municipal dos atuais 63% para 80%.

Foram hoje consignadas as obras que levarão o saneamento básico ao Vale da Campeã, freguesias da Campeã e Pena, Vila Cova e Quintã, num investimento de 6.197.793,23€, com apoio Comunitário de 3.000.000,00€ (48%), a que se associará um investimento de 1.700.00,00€ a realizar pelas Águas do Norte.

Estes investimentos servirão mais de 1.700 cidadãos residentes nestes territórios e elevarão a taxa de cobertura de redes de saneamento do concelho de Vila Real, dos atuais 63% para 80%, valor próximo da média nacional.

Estas obras, com os apoios comunitários conseguidos, permitirão que os ramais de ligação sejam gratuitos (1 ligação por beneficiário), terão uma duração de 2 anos e nesta fase inicial desenvolver-se-ão em 4 frentes de obra (Viariz da Santa/Pousada, Aveção do Cabo, Aveçãozinho e Vila Cova).

Durante a fase de obra, haverá naturalmente inconvenientes, para os quais esperamos compreensão, mas tudo será feito para os minimizar, estando certos que o resultado final será amplamente satisfatório.

