Sabrosa: obras em Celeirós do Douro em fase de conclusão

As obras na via de acesso a Celeirós do Douro, mais concretamente na Rua de S. Bento e no Lugar do Calvário, desde a entrada no cruzamento com a estrada municipal 323 até à antiga escola primária, estão na sua fase final de conclusão.

Estas obras revestem-se de grande importância, visto tratar-se de uma antiga reivindicação da população, e cuja intervenção permite resolver vários problemas ali identificados.

A intervenção contempla a construção de passeio pedonal em toda a extensão do percurso e várias pavimentações nestas ruas, passando agora a existir condições de segurança para a circulação de peões. Foram também resolvidos os problemas com o encaminhamento e drenagem das águas pluviais, que no inverno colocavam graves constrangimentos aos moradores.

Simultaneamente foram colocadas novas infraestruturas, quer de iluminação pública quer de telecomunicações, aumentando assim a eficiência a este nível e melhorando também o aspeto urbanístico desta via de acesso, tornando-a mais aprazível e digna para todos.

O Presidente do município de Sabrosa, Domingos Carvas, destaca a relevância desta obra “na medida em que se trata de uma melhoria muito significativa num importante acesso a uma das aldeias com mais história do nosso concelho, sendo que demos cumprimento a mais uma necessidade há muito apontada pela população, quer ao nível da segurança pedonal, das infraestruturas, da resolução dos problemas com as águas pluviais, mas também do ponto de vista urbanístico, no qual Celeirós do Douro passa a ter um acesso totalmente renovado”.

A conclusão desta obra, cujo financiamento é assegurando na sua totalidade pelo município de Sabrosa, deve acontecer muito em breve dado o estado avançado dos trabalhos.

