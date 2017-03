Sabrosa lança dois novos festivais

“Rir Sem Bilhete” e “Artistas da Nossa Terra” são as novas propostas de animação, humor e música do Município de Sabrosa para iniciar já nesta Primavera. Estes festivais terão como epicentro o Auditório Municipal, cuja escolha do local é uma opção clara por parte do novo executivo, numa estratégia de valorização e nova dinâmica para o espaço, numa expectativa de incentivo a uma maior presença de público e artistas.

Rir sem Bilhete trata-se de um festival de Humor e Comédia, constituído por três espetáculos anuais, estando o primeiro marcado já para o dia 8 de abril com a presença do ator e comediante João Seabra. O segundo acontecerá a 9 de junho com o humorista Miguel 7 Estacas, o “Senhor Limpinho”, estando ainda previsto um outro até ao final do ano.

Por seu lado, o Artistas da Nossa Terra é um olhar interativo sobre os projetos e trabalhos produzidos pelos artistas de Sabrosa em diversos domínios artísticos, e tem adjacente o propósito de lhes dar visibilidade e uma maior dimensão e projeção.

O primeiro espetáculo está marcado para 6 de maio, com a atuação de BIÉ – Rafael Fernandes, que há bem pouco tempo se apresentou no Teatro de Vila Real. Para julho está agendado o segundo evento deste festival e até ao final do ano estão previstos mais espetáculos que serão anunciados atempadamente. Estes festivais serão de entrada gratuita.

Deixe o seu Comentário

Comentário