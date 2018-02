Sabrosa: executivo municipal iniciou ciclo de Presidência Aberta em Covas do Douro

Teve lugar na passada sexta-feira, 26 de janeiro, na freguesia de Covas do Douro, a primeira Presidência Aberta de um ciclo regular que o novo executivo do município de Sabrosa quer implementar ao longo do mandato.

Esta medida é fruto de uma nova visão para o concelho, dirigida principalmente às pessoas, com o propósito de implementar uma gestão de proximidade e de diálogo constante, procurando conhecer de perto as necessidades e reivindicações da população.

Para o Presidente do município, Domingos Carvas, “trata-se de pôr em prática o propósito da nossa eleição enquanto autarcas, sendo um dever procurar conhecer de perto os anseios da nossa população, indo ao terreno ao seu encontro, e, em estreita colaboração e apoio das juntas de freguesia, analisar os problemas, tentando encontrar as melhores soluções que possam servir os interesses de todos, contribuindo para o bem-estar e desenvolvimento do concelho”.

Nesta visita à freguesia de Covas do Douro foram expostos alguns dos problemas que preocupam a população e o executivo local, tendo sido também uma oportunidade para ver algumas das obras ali desenvolvidas, tais como a pavimentação do largo e a requalificação da Rua Camilo Castelo Branco, bem como o saneamento no Pesinho, cuja ligação estará para breve, uma vez que a obra se encontra na sua fase de conclusão. Ao longo da visita discutiram-se ainda alguns projetos para o futuro, nomeadamente a construção de alguns muros de suporte que permitirão o alargamento de vias e sua estabilização e segurança, assim como a construção e alargamento de um ramal de saneamento em Donelo do Douro, e ainda algumas obras que serão realizadas a curto-médio prazo.

O ciclo de iniciativas da Presidência Aberta terá continuidade no decorrer do mandato, com visitas regulares a todas as freguesias do concelho de Sabrosa.

