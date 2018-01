Sabrosa é o concelho do distrito de Vila Real com maior queda no IMI

Na análise feita por uma plataforma de comparação de Crédito Habitação online conclui-se que é em Sabrosa que se dá a maior diminuição do IMI em 2018. Partindo de um pressuposto de uma habitação com um Valor Patrimonial Tributário (VPT) de 100 mil euros, a poupança de 2017 para 2018 fica-se pelos 50 euros neste imposto. É uma descida de 14,3% face ao ano transato.

De acordo com os dados compilados pelo portal de comparação, há ainda outros três concelhos do distrito de Vila Real que baixam o IMI aos seus habitantes. Esta diminuição varia entre os 11,1% em Alijó e os 2,3% em Mesão Frio. Nos restantes dez concelhos, o IMI mantém-se sendo que para Murça não existem dados em 2018.

Mesão Frio é onde se paga mais e oito concelhos praticam a taxa mínima

Considerando o exemplo de uma casa com um VPT de 100 mil euros em Mesão Frio, que é onde se paga mais de IMI em todo o distrito, pagar-se-ão 430 euros neste imposto. Por outro lado, há oito concelhos que cobram 0,3% a taxa mínima deste imposto. Aí, para uma casa com o mesmo valor, pagar-se-ão 300 euros de imposto.

“Há uma forma simples de poupar no valor a pagar de IMI. Passa por pedir uma reavaliação patrimonial do imóvel, o que pode ser feito nas Finanças”, aconselha Sérgio Pereira diretor-geral do ComparaJá.pt. “Mas”, acrescenta Sérgio Pereira, “para se aferir este valor, há uma série de coeficientes como por exemplo a idade do imóvel, a sua localização e o valor por m2 (definido pelo Estado) que são contabilizados”, sendo que “ao pedir a reavaliação pode eventualmente sofrer um agravamento no VPT”.

A solução é pedir ajuda especializada ou ir ao Portal das Finanças perceber de que forma o cálculo destes coeficientes beneficiam ou prejudicam determinado imóvel.

“Outra forma é conseguir a total isenção de IMI. Contemplado no Orçamento de Estado para 2018 está a isenção deste imposto para prédios concluídos há mais de 30 anos, ou que estejam localizados em zonas de reabilitação urbana”, refere o diretor-geral do ComparaJá.pt. Esta isenção tem efeito durante um prazo de 3 anos.

Também importa referir que pessoas de baixos rendimentos em prédios de valor reduzido também estão isentas do pagamento desta taxa. Desde 2015, quem ganha menos de 15.295 euros anuais não paga IMI.

Distrito de Vila Real abaixo da média do país no IMI em 2018

2017 foi ano de eleições autárquicas, sendo que o IMI decidido para 2018 desceu em 52 concelhos. No ano passado, a taxa média de IMI considerando os dados disponíveis de todo o território nacional foi de 0,3458%, enquanto que para 2018 se espera uma taxa média de 0,3415%. No distrito de Vila Real, a média de IMI em 2017 foi de 0,3418% e em 2018 será de 0,3356% – valores abaixo da média nacional.

A descida residual é explicada pelo facto da maioria dos concelhos de Portugal já cobrar o mínimo de IMI (0,3%), não fazendo quaisquer alterações para o ano de 2018.

