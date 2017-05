Sabrosa disponibiliza 10 lotes e apoia construção das habitações

Na prossecução das políticas viradas para a atracão e fixação das pessoas no seu território, a Câmara Municipal de Sabrosa prepara-se para avançar com um conjunto de medidas de apoio à construção de 10 habitações na área do Complexo Habitacional da Mata da Soalheira, situado na parte alta da Vila.

O teor destas ajudas será aberto à discussão pública em meados do próximo mês de Junho. Dos benefícios a conceder, constam a execução dos respetivos projetos e a disponibilização a preços simbólicos de dez lotes de terreno, com cerca de 250 m2 cada, dotados de todas as infraestruturas básicas, nomeadamente, água, luz, saneamento, telecomunicações, cuidado acústico e demais especialidades.

As habitações serão de perfil T3, independentes, e com o devido enquadramento urbano tradicional e espaços pedonais de lazer. O presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, considera que este é mais um esforço do Município para fixar pessoas, e proporcionar aos cidadãos uma habitabilidade com dignidade.

“Estamos a falar de casas a custos controlados, em que há uma serie de majorações a ter em conta aquando da apresentação das candidaturas. Particularmente, discriminando positivamente os jovens do concelho à procura da construção da sua primeira habitação. Além do lote a preço reduzido, todo o procedimento inicial administrativo será suportado por nós, até à obtenção da respetiva licença de construção, aqui já a cargo da candidatura aprovada, sendo todo o processo sujeito a uma regulamentação adequada”, sublinhou.

Depois do período de discussão pública e posteriores procedimentos, o município aponta para meados de Setembro a respetiva abertura das candidaturas. O Complexo da Mata da Soalheira é um dos espaços vocacionados para a habitação social de Sabrosa, e onde já vivem dezenas de famílias e é dotado de um polidesportivo sintético que proporciona a prática de hábitos saudáveis junto da comunidade residente.

