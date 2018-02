Sabrosa: concluídas obras de melhoramento em Covas do Douro

O município de Sabrosa concluiu as obras de pavimentação do Largo da Fontinha e o arruamento e reposição de calçada na Rua Camilo Castelo Branco, em Covas do Douro.

O Largo da Fontinha tem, com esta obra, um pavimento totalmente renovado em asfalto, adaptado às exigências de todos os habitantes, dignificando um local que é um importante ponto de chegada à aldeia, mas é também um local de passagem diária para centenas de pessoas, incluindo um elevado tráfego de turistas que visitam o concelho e a região duriense.

Por seu lado, a Rua Camilo Castelo Branco, uma das principais artérias de Covas do Douro, sofreu uma intervenção de fundo e que melhora sobretudo a circulação pedonal e viária, com a substituição da calçada em cubo e colocação de guias centrais de granito, bem como uma intervenção no encaminhamento e drenagem das águas pluviais.

O Presidente do município, Domingos Carvas, salienta a importância deste tipo de intervenção visto “tratarem-se de ações que visam melhorar os espaços de utilização pública, resolvendo alguns problemas que estas infraestruturas já apresentavam, repondo-lhes todas as condições, e ao mesmo tempo adaptando-as às necessidades das nossas populações”.

A conclusão destas obras, totalmente suportadas pelo município, ficaram concluídas em outubro do ano passado e em janeiro deste ano, respetivamente.

