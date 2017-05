Sabrosa apoia sustentabilidade ambiental escolar

No âmbito do Programa Eco-Escolas, o executivo da Câmara Municipal de Sabrosa deu aval a uma solicitação do Agrupamento de Escolas de Sabrosa para a aquisição de diversos equipamentos destinados à receção de resíduos sólidos, a instalar nos espaços inerentes da respetiva instituição de ensino.

Esta deliberação manifesta o reconhecimento do município no interesse pedagógico da medida e no incutir de uma sensibilidade cívica ambiental junto da comunidade escolar.

Assim, para o efeito, serão instaladas 15 papeleiras nas salas de aulas, 6 papeleiras nos átrios da escola, mais 7 para o exterior do estabelecimento de ensino e ainda 2 ecopontos completos, aptos a receberem plástico, papel e vidro, destinados individualmente para a Escola E B 2+3/S Miguel Torga e para o Centro Escolar.

Os trabalhos para a instalação de todo o material deverão começar durante este mês, prevendo-se que o processo seja célere. Esta iniciativa tem um custo a rondar os 9 mil euros, (s/IVA), e conta com um apoio financeiro da Energias de Portugal, EDP.

A Escola E B 2+3/S Miguel Torga é uma das galardoadas a nível nacional com a distinção ECO-ESCOLAS, ostentando assim a Bandeira Verde, bandeira que distingue os estabelecimentos de ensino pela prossecução de ações desenvolvidas no âmbito da Educação e Sustentabilidade Ambiental.

Deixe o seu Comentário

Comentário