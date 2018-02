“Sabores de Chaves” dinamiza economia local  

Promover o património gastronómico, mas também cultural e patrimonial, criando assim impacto económico no concelho. Este foi o objetivo prioritário da 13ª edição da mostra “Sabores de Chaves”, que recebeu mais de 50 mil visitantes, durante o fim-de-semana passado, um evento cada vez mais consolidado na qualidade dos seus produtos.

O Presidente da Câmara de Chaves destaca a importância do evento como um polo dinamizador da atividade económica em vários setores. Para Nuno Vaz, a “dinamização da economia regional passa pelo reforço das sinergias entre o setor público e privado, para garantir a complementaridade entre produtos e serviços disponibilizados, proporcionando uma experiência mais alargada a quem deseja conhecer a cidade e o concelho”.

A autarquia pretende, através desta feira, cativar o visitante a definir um programa de fim-de-semana e não apenas de um dia, no sentido de levar a quem nos visita a fruir de toda a cidade: termal, histórica e patrimonial.

No recinto da feira, que consagra a excelência dos produtos agroalimentares e do destino turístico, através da marca “Sabores de Chaves”, não faltaram os produtos de destaque, entre os quais a alheira, a linguiça, o salpicão, os chouriços variados, o presunto, bem como o pão centeio, a bola de carne, o Pastel de Chaves, entre outros. Foi um fim-de-semana de promoção gastronómica, valorizada pelas demonstrações culinárias de chefs conceituados no recinto, mas também com a adesão dos restaurantes locais à iniciativa.

Durante três dias, o certame contou ainda com muita a animação, tendo “casa cheia” nos espetáculos de Marco Rodrigues e do grupo “ATOA”, no Pavilhão Expoflávia.

