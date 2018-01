“Sabores de Chaves” com cartaz para todos os públicos

Fadista português Marco Rodrigues e grupo “Átoa” fazem parte do programa

A feira “Sabores de Chaves” está aí à porta, com o reforço da animação e da gastronomia, de forma a disponibilizar mais opções de escolha a todos os públicos.

Com um cartaz apelativo, que promete agradar a muitos gostos e a todas as idades, contempla nomes conhecidos no panorama nacional, como Marco Rodrigues, fadista português com um percurso de excelência, e os “Átoa”, banda pop portuguesa que apresentará os seus últimos êxitos. Os concertos estão agendados para sexta-feira, dia 02, e para sábado, dia 03. Ambas as atuações decorrerão no Pavilhão Expoflávia, antecedidas de uma breve atuação da Academia de Artes de Chaves, com início marcado para as 21h00.

No Pavilhão Municipal, além da venda e exposição dos mais variados produtos, haverá momentos de animação, com atuações musicais e demonstrações culinárias com a participação de conhecidos chefes – entre eles Cátia Goarmon do Programa “Na Cozinha com a Tia Cátia”, a mini chefe Kika_Costa e Senga Kasongo, formado pela Escola Profissional de Chaves, que integra a equipa do Chefe Rui Paula – centrados na excelência dos produtos flavienses.

A experiência gastronómica continua ao longo do fim-de-semana com a iniciativa Fim-de-semana Gastronómico, à qual aderiram 37 restaurantes e 12 unidades hoteleiras, uma iniciativa promovida pelo Turismo do Porto e Norte, em parceria com o Município e a Associação Empresarial do Alto Tâmega.

A iniciativa é organizada pelo Município de Chaves e EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso.

