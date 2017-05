Rui Santos recandidata-se à Câmara de Vila Real

A Comissão Política Concelhia do PS de Vila Real escolheu Rui Santos, por unanimidade e aclamação, como candidato à Câmara Municipal de Vila Real. A Comissão Política Concelhia de Vila Real reuniu ontem, dia 22 de maio, para deliberar sobre o seu cabeça de lista às eleições autárquicas do próximo dia 1 de outubro. Após a vitória histórica de 2013, que pôs fim a 37 anos de gestão PSD no município de Vila Real, era esperado que Rui Santos fosse novamente candidato do PS, mas apenas ontem essa decisão foi oficializada.

Na reunião Rui Santos começou por dizer que “estas são umas eleições em que, logo à partida, temos a certeza de que podemos fazer mais e melhor do que aqueles que nos antecederam e que se candidatam contra nós. Em que, mais do que acreditarmos nas nossas capacidades, temos provas dadas que falam por si.” Seguiu-se uma exposição sobre alguns dos projetos mais emblemáticos levados a cabo durante o presente mandato, quer ao nível da intervenção municipal, quer da captação de investimentos para o concelho, do aumento da notoriedade e visibilidade de Vila Real, ou ainda da boa gestão e contas do Município.

Sobre a campanha em si, Rui Santos afirmou “Cada um de nós, quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, quer nas Juntas de Freguesia, deve assumir a máxima de que “palavra dada é palavra honrada”. Esta foi e será a base de todos os programas eleitorais. As nossas propostas devem ser exequíveis e realistas, fugindo à tentação fácil do populismo. A política autárquica faz-se olhos nos olhos e com verdade. Não pode ser de outra maneira. E porque a política é feita por pessoas e para as pessoas, as nossas listas de candidatos devem ser constituídas pelos melhores de nós, por aqueles que concretizam as soluções e asseguram a qualidade do nosso trabalho. E quando falo em “nós”, não me refiro apenas aos militantes do Partido Socialista. Nós temos que ser os militantes, mas também os independentes e até os apoiantes de outros partidos políticos, que acreditam que as nossas listas e os nossos projetos são os melhores. Foi assim que vencemos em 2013 e será assim que venceremos em 2017.”

Rui Santos acrescentou ainda “Hoje que assumo a minha disponibilidade para, caso conte com o vosso apoio, avançar para um segundo mandato como Presidente de Câmara de Vila Real, tenho que vos pedir, tal como há quatro anos, ajuda para a construção deste novo projeto. Também como há quatro anos vos digo que, se sentisse que alguém estava em melhores condições do que eu para assumir esta eleição, seria o primeiro a apoiar essa alternativa. No entanto, milhares de pessoas me têm abordado no sentido de eu continuar, cerca de 3.000 delas assinaram declarações de apoio à minha recandidatura e devo ser sensível a essa onda de entusiasmo. Trabalharemos todos muito para fazer destas ideias e do capital de confiança que ganhamos nos últimos anos, um ótimo projeto autárquico. Conto com todos e com o vosso empenho. Espero poder merecer a vossa confiança.”

