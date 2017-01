Rui Santos lidera autarcas socialistas

A Associação Nacional de Autarcas Socialistas (ANA-PS) elegeu este fim de semana como novo presidente Rui Santos, autarca de Vila Real, que tem como grandes objetivos a descentralização de competências em várias áreas e a vitória socialista nas próximas autárquicas.

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, apresentou-se com lista única à direção e foi eleito com 245 votos a favor e quatro brancos nas eleições para os órgãos diretivos que decorreram pela primeira vez em todas as sedes das federações distritais socialistas e não apenas no Largo do Rato, em Lisboa, como acontecia até aqui.

Rui Santos – sucessor do atual secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro – traçou, em declarações à agência Lusa, aqueles que são os principais objetivos para este mandato, sendo o primeiro “tratar do processo de descentralização numa série de áreas como a educação, a saúde, a ação social, a proteção civil, a segurança pública, a cultura, os transportes”.

“Todos os municípios ganhariam se essas competências passassem a ser transferidas num nível municipal”.

A vitória do PS nas eleições autárquicas de 2017 é outro dos grandes objetivos do novo presidente da ANA-PS, que não vê “nenhum motivo para que os socialistas sejam punidos nas eleições autárquicas” por estarem no Governo.

“Cada vez mais as pessoas distinguem bem o que são eleições nacionais do que são eleições locais e parece-me que aquilo que está a ser feito a nível nacional contribuirá para ajudar os autarcas, para além do trabalho que os autarcas têm feito”, justificou.

Rui Santos vai mais longe e destaca que “nesta solução governativa há alguns objetivos que vão ao encontro daquilo que são expectativas das populações”, dando o exemplo da posição prudente sobre a regionalização, da proposta para eleição dos membros das comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e do pacote de descentralização.

