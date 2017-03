Rui Santos indignado com declarações de António Carvalho sobre fatura da água

As declarações do candidato do PSD, António Carvalho, em duas entrevistas a outras tantas rádios locais, a interpelação que fez recentemente em Parada de Cunhos e as questões levantadas em reunião da Câmara Municipal, no sentido de a fatura da água não ter descido, mas antes até ter subido, deixaram o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, indignado.

Em conferência de imprensa realizada ontem, 27 de março, Rui Santos ameaçou António Carvalho de o chamar de “mentiroso”, no caso de este persistir com as suas “afirmações falsas”. “Tudo foi tratado e explicado com clareza”, disse Rui Santos. Acrescentou o Presidente da Câmara que, quando em 2013, em campanha autárquica prometeu que baixaria a factura da água, sabia que (…)

Acrescentou ainda que também foi reduzido o custo de outros serviços prestados pela EMAR, tais como a mudança de titular do contrato e os ramais de ligação que passaram a ser gratuitos. Entretanto, lembrou os enormes investimentos em saneamento, passando o concelho de Vila Real de uma taxa de cobertura de 63% para (…)

