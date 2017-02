Roque Brandão é o candidato do CDS-PP em Santa Marta de Penaguião

A Comissão Política Concelhia do CDS-PP de Santa Marta de Penaguião decidiu, por unanimidade, concorrer com listas próprias às próximas eleições autárquicas, tendo escolhido para encabeçar a lista à Câmara Municipal o nome de Roque Brandão.

A reunião de onde saiu esta decisão contou com a presença do secretário-geral do CDS-PP, Pedro Morais Soares, do secretário-geral Adjunto, Manuel Gonçalves e do presidente da Distrital, Patrique Alves.

Roque Brandão, de 41 anos, é natural do concelho de Santa Marta de Penaguião e é doutorado em Engenharia Eletrotécnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Desde 1998 é docente do ensino superior, sendo desde 2001 professor no Instituto Superior de Engenharia do Porto, onde desempenha funções de professor adjunto e é membro do conselho técnico cientifico da instituição.

Com uma grande experiência na área da energia, eficiência energética e energias renováveis é autor de mais de duas dezenas de artigos científicos publicados em revistas e atas de conferências nacionais e internacionais. Filiado no CDS-PP desde o ano 2000, é o atual presidente da Comissão Política Concelhia do CDS-PP de Santa Marta de Penaguião e vice-presidente da Distrital de Vila Real.

