Rios e afluentes do concelho de Boticas repovoados com Trutas Fário

Os rios Beça, Terva e Covas e seus afluentes foram repovoados com trutas fário, provenientes dos viveiros da Relva do Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade e descendentes de trutas selvagens capturadas no rio Beça.

A ação de repovoamento da fauna piscícola do concelho barrosão decorreu no âmbito da produção de alevins destinados ao repovoamento, atividade realizada pelo Posto Aquícola.

O repovoamento das trutas contou com a colaboração de técnicos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) que, durante três dias, procederam à introdução desta espécie de truta nos rios e afluentes do concelho botiquense.

