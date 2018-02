Ribeira de Pena vai ter o primeiro parque de neve coberto do país

O Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, esteve, no dia 5 de fevereiro, em Bustelo, Ribeira de Pena, na cerimónia de lançamento da primeira pedra do Parque de Neve – Lusitanix.

Trata-se de uma infraestrutura única no país que pretende combater a sazonalidade no turismo desta região, complementando a oferta do Pena Aventura Park e do Pena Park Hotel. No interior do parque será possível praticar atividades ligadas à neve como o ski ou snowboard.

A obra que deverá estar concluída em 18 meses representa um investimento privado de nove milhões de euros, apoiado por fundos comunitários. Está prevista a criação de 32 postos de trabalho.

No seu discurso, Manuel Caldeira Cabral salientou a importância do crescimento do turismo através da criação de emprego estável e a necessidade de desenvolver novas ofertas turísticas e novos espaços de diversão e lazer, para resolver os desafios associados às épocas baixas.

O Presidente da Câmara Municipal, João Noronha, realçou, por um lado, o impacto positivo que este projeto terá na fixação de jovens e, por outro, o seu papel na promoção e divulgação do concelho, através do aumento da atratividade turística.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário