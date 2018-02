Ribeira de Pena: tradicional Leilão das Orelheiras em Alvite

Em Alvite, realizou-se o tradicional Leilão das Orelheiras, no dia 4 de fevereiro, junto à Capela de Nossa Senhora do Socorro.

Enquanto os milhos e as carnes coziam nos imponentes potes de ferro foram leiloados enchidos, orelheiras, garrafões de vinho, bolos, animais de capoeira, entre outros artigos.

Mais de uma centena de pessoas passou por Alvite para saborear os milhos típicos, num ambiente de convívio, tradição e solidariedade.

A tarde de domingo foi animada com as atuações do Grupo de Cavaquinhos “Os Apimentados” e do “Ás & Sua banda”.

Esta iniciativa que reverteu a favor da Paróquia de Cerva foi apoiada pela Junta de Freguesia de Cerva e Limões e pelo Município de Ribeira de Pena.

