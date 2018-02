Ribeira de Pena quer valorizar o linho e inovar no turismo

“Inovar no Turismo – Valorizar o linho” foi o mote para uma sessão de reflexão que decorreu na Casa da Torre, em Cerva, no dia 6 de fevereiro.

A iniciativa promovida pela CREARE e pelo CLDS 3G “Sol Nascente” juntou tecedeiras e alunos dos cursos de Turismo Ambiental e Rural do IEFP e do Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena em busca de ideias focadas na promoção do linho, tendo como objetivo atrair mais turistas e, simultaneamente, criar novos mercados.

Os grupos de trabalho consideraram que a estratégia deve passar pela colaboração com escolas de design, pelo estabelecimento de parcerias com empresários locais do ramo hoteleiro e turístico para a conceção de produtos de merchandising e pela promoção de ações ligadas ao ciclo do linho.

Os participantes desta sessão foram unânimes em considerar que o linho pode ser um fator diferenciador e potenciador do turismo na região.

