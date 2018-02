Hoje, dia 16, foi apresentado, pelas 14h30m, no grande auditório do Teatro Municipal, o ante-projecto de requalificação da Avenida Carvalho Araújo que ficará com um novo rosto e terá uma nova dinâmica e nova sociabilidade, O NVR reproduz algumas das imagens que serão o futuro no terreno.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário