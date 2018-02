Remodelação do Lar de Arneirós avança a bom ritmo

Propriedade da Misericórdia de Lamego, as obras de ampliação e requalificação do Lar de Idosos de Arneirós estão a decorrer a bom ritmo, num investimento superior a 1 milhão e 200 mil euros, que visa proporcionar instalações adequadas para oferecer um tratamento de excelência aos utentes. A intervenção incide na ala mais antiga do edifício, que apresentava anteriormente alguns sinais de degradação, e permitirá “dar um salto qualitativo” nos serviços prestados. “Inicialmente, a empreitada foi desenvolvida a um ritmo mais lento que o previsto, mas foi feita uma recalendarização das obras pela empresa adjudicatária que agora está a desenvolve-la a um ritmo mais acelerado para estar pronta dentro do prazo estipulado no concurso”, explica o Provedor António Marques Luís.

Quando os trabalhos estiverem concluídos, os idosos vão ter à disposição quartos com casa de banho privativa, uma nova área de fisioterapia e ginásio e mais espaços de lazer e convívio. Em simultâneo, está a ser renovada a lavandaria de apoio e requalificada a envolvente exterior, dotando-a, pela primeira vez, de aparelhos de ginástica para idosos. Recorde-se que, até à conclusão da empreitada, os utentes da ala mais antiga estão alojados no Complexo Desportivo de Lamego. Está previsto que a inauguração e entrada em funcionamento da nova ala coincida com a celebração do 500º aniversário da Misericórdia de Lamego que será assinalado no próximo ano.

Situado na Quinta do Pilar (Vila Nova de Souto d´El Rei), o Lar de Arneirós tem capacidade para acolher 78 utentes. A ala mais recente foi inaugurada em dezembro de 2006. Entre outros objetivos específicos, esta resposta social assegura a satisfação das necessidades básicas da pessoa idosa, nomeadamente o alojamento, a saúde, a higiene, o conforto e o lazer.

