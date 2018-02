Reitor da UTAD homenageado com o titulo de sócio honorário da AAUTAD

A Assembleia Geral da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) aprovou a proposta da direção de conceder o título de sócio honorário ao reitor da academia transmontana, António Fontaínhas Fernandes.

A proposta surge no âmbito da comemoração dos trinta anos da associação representativa dos estudantes da academia transmontana e visa distinguir uma personalidade que muito tem feito pela “defesa da democraticidade e na representação dos estudantes”.

António Vasconcelos, presidente da direção da AAUTAD, sublinha o percurso do reitor da UTAD, professor catedrático desde 2008, tendo recebido a medalha de mérito municipal da cidade de Vila Real e tendo, ainda, sido eleito Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o que “reflete o reconhecimento que todos têm vindo a adjudicar à sua pessoa”.

“Este é o momento dos estudantes da UTAD reconhecerem o mérito do nosso magnífico reitor, que já foi inclusive, atleta da equipa de rugby da AAUTAD”, sublinhou o dirigente associativo, que referiu ainda que “a visão do reitor tem vindo a refletir-se nos resultados e começa agora a ser palpável o próspero crescimento que acontece na UTAD, a nível do número de alunos, da qualidade do ensino e também no que refere à qualidade das infraestruturas”.

A atribuição da qualidade de sócio honorário é a mais alta distinção atribuída pela AAUTAD, e destina-se apenas a um pequeno grupo selecionado de personalidades cujo trabalho e empenho, se reflete na melhoria da qualidade de vida dos estudantes e o engrandecimento da academia transmontana.

A nomeação de António Fontaínhas Fernandes para sócio honorário da AAUTAD foi feita pela direção desta associação e mereceu a aprovação dos estudantes em sede de Assembleia Geral de Alunos.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário