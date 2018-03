Rede de Bibliotecas de Vila Real celebra Semana da Leitura

A Rede de Bibliotecas de Vila Real (RBVL) celebra, de 5 a 9 de março, a Semana da Leitura, uma iniciativa promovida pelo Plano Nacional de Leitura, para a qual convidou escolas e entidades públicas e privadas para se associarem-se a este grande evento nacional em torno do livro e do leitor. Juntar vontades, formar parcerias, mobilizar comunidades, desafiar e criar estratégias/atividades em torno da leitura, entendida esta como ato comunicativo, espaço de diálogo, objeto de prazer, ato criativo e exercício de liberdade, é o grande objetivo desta iniciativa que pretendem comemorar a leitura e o leitor.

Respondendo ao repto que lhe foi lançado pelo PNL, a Rede de Bibliotecas de Vila Real/RBVR, que integra os Agrupamentos da Escola Diogo Cão e Morgado de Mateus, as Escolas não Agrupadas Camilo Castelo Branco e S. Pedro, a Biblioteca Municipal de Vila Real e a Biblioteca Central da UTAD, escolheu como tema da Semana da Leitura 2018 “Literatura e o Cinema”. As atividades propostas, que têm como público-alvo os alunos e professores das escolas pertencentes à Rede, desde o ensino pré-escolar até ao 12º ano, são variadas, desde curtas-metragens, transposição fílmica de livros, guiões que se transmutam em livros, ateliers de escrita de guiões cinematográficos, oficinas (de brinquedos, stop-motion), palestras sobre literatura e cinema, encontros com autores e realizadores, debates em torno de escritores (Fernando Pessoa, José Saramago, Rui Zink e José Carlos de Oliveira), etc.

Paralelamente a estas propostas, haverá uma atividade de escrita colaborativa em rede – “De m@o em m@o”. Trata-se da elaboração de um livro por todos os alunos do 9º ano das escolas de Vila Real, que culminará com a publicação de um ebook, com recurso à ferramenta digital ISSUU.

Refira-se que a Rede de Bibliotecas de Vila Real tem desenvolvido um conjunto de atividades mobilizadoras da comunidade e facilitadoras da criação de um ambiente integral de leitura, em contextos de aprendizagem formal e não formal contando, neste processo de promoção da socialização da leitura, com o apoio do Município.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário