Rampa da Falperra foi um sucesso

Simone Faggioli, piloto italiano e nove vezes campeão europeu de montanha, venceu a 38ª edição da Rampa da Falperra e bateu o seu próprio record de 2015, tendo efetuado com um Norma M20FC, o mesmo de 2015, 1:48.686 segundos à média de 172.23 Km/h.

No Campeonato Nacional de Montanha Valvoline 2017, e com a anulação dos tempos da subida de sábado, por causa de problemas de segurança na pista em face do óleo deixado pelo motor partido do Mitsubishi Evo VI de Manuel Pereira, restaram as duas subidas de domingo. Rui Ramalho num Osella PA21S Evo foi o melhor português na 7ª posição e beneficiou de Pedro Salvador não ter terminado a primeira subida por ter perdido uma roda do seu SilverCar EF10, apesar de ter efetuado o melhor tempo e 5º da geral na segunda subida, e assim não ter conseguido as duas subidas necessárias para ter ficado classificado. Na segunda posição ficou Paulo Ramalho também num Osella PA21S Evo, ficando o vencedor do Grupo CM, João Fonseca (BRC CM05 Evo), com o degrau mais baixo do pódio. Hélder Silva em Juno CN09 foi o quarto classificado.

Com duas provas efetuadas e dois vencedores diferentes a próxima jornada do Campeonato Nacional de Montanha Valvoline, disputa-se dentro de três semanas, com a realização da Rampa da Covilhã/Serra da Estrela.

António Viamonte Rodrigues

