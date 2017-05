Rafael Lobato vence corrida do Campeonato Nacional de Velocidade

Rafael Lobato, ao volante do Audi RS3 LMS TCR com as cores do Crédito Agrícola, Ascendi, Iki Mobile, Glassdrive, Susazub, Murganheira, Ana Bela Alves Cabeleireiros, 4Nima, Minfo, Renorte, Tomeifel, Fibran XPS e Clínica Beco com Saída, venceu a primeira corrida do Racing Weekend do Estoril pontuável para o Campeonato Nacional de Velocidade Turismos 2017 (CNVT) e para o TCR Ibérico.

O piloto de Vila Real deu a primeira vitória ao novo Audi RS3 LMS TCR da equipa Veloso Motorsport, após uma corrida onde deixou claro o seu talento e classe. Largando de segundo da grelha de partida, manteve a posição nas primeiras voltas, até lançar o ataque ao líder. RAFAEL LOBATO conquistou a liderança com uma manobra de antologia na curva Vip do Autódromo do Estoril.

Mantendo um ritmo suficiente para poupar os pneus, RAFAEL LOBATO sentiu a aproximação dos seus adversários, mas um par de voltas com um ritmo infernal foi suficiente para terminar uma corrida sempre controlada no primeiro lugar do pódio.

Contas feitas, Rafael Lobato lidera o CNVT e o TCR Ibérico, ficando agora à espera do que irá fazer o seu companheiro de equipa, Patrick Cunha que estará ao volante do Audi RS3 LMS TCR com as cores do Crédito Agrícola, Ascendi, Iki Mobile, Glassdrive, Susazub, Murganheira, Ana Bela Alves Cabeleireiros, 4Nima, Minfo, Renorte, Tomeifel, Fibran XPS e Clínica Beco com Saída, na segunda corrida do Racing Weekend do Estoril que se realiza amanhã às 14.50 horas.

Rafael Lobato: “Foi uma corrida que acabou por não ser muito complicada, porque depois de chegar ao primeiro lugar, beneficiei da luta que se instalou atrás de mim pelo segundo lugar. Acabei por conseguir ganhar uma boa vantagem que tive de defender durante um par de voltas, suficiente para controlar a corrida. Muito feliz pela primeira vitória do ano e pela liderança do campeonato.”

