Rafael Lobato com ambição de vitória em Vila Real

Será com grande emoção que o vice-campeão nacional de velocidade 2015, Rafael Lobato, vai estar presente na terceira jornada do Campeonato Nacional de Velocidade Turismos 2017 (CNVT)/TCR Portugal e TCR Ibérico, que se realiza Vila Real nos dias 8 e 9 de julho.

Rafael Lobato estará ao volante do Audi RS3 LMS TCR da Veloso Motorsport com as cores do Ascendi, Crédito Agrícola, Iki Mobile, Fibran XPS, Susazub, Renort, Murganheira, Tomeifel, Glassdrive, Clínica Beco com Saída, Anabela Alves Cabeleireiros, Fornima e Minfo e terá a companhia de Patrick Cunha.

Após uma primeira vitória na estreia do Audi R3 LMS TCR no CNVT no Estoril, Rafael Lobato conheceu a adversidade em Portimão, com problemas mecânicos a atormentarem o piloto vice-campeão nacional de velocidade de 2015. Ainda assim, a sua classe e maestria ao volante permitiram arrancar uma bela pontuação que lhe permite estar no terceiro lugar do CNVT.

Chegado o fim de semana de Vila Real, Rafael Lobato quer confirmar as vitórias alcançadas nos dois últimos anos na sua terra natal. O piloto vilarealense destaca-se no difícil traçado citadino não pelo conhecimento da pista – que é igual ao dos restantes, pois apesar de viver em Vila Real não pode treinar em estradas abertas ao público! – mas sim pelo seu enorme talento. Talento esse que já foi reconhecido pela Audi Sport Customer Racing e pelos seus responsáveis.

Fica evidente que Rafael Lobato quer vencer e vai estar na “Bila” com uma ambição do tamanho do seu enorme talento, respeitando sempre os seus adversários.

Rafael Lobato mostrou-se confiante de um bom resultado. “Apesar dos problemas sentidos em Portimão, ainda consegui um excelente resultado, face à adversidade e, agora, quero dar continuidade já em Vila Real. É sempre um enorme prazer disputar corridas na ‘Bila’, pois tenho o apoio de todos os vilarealenses e isso, pode não parecer, mas é muito importante. O carro parece estar já curado das maleitas de Portimão, eu estou motivadíssimo para este fim de semana de corridas em Vila Real e tenho como único objetivo a vitória”, disse.

Deixe o seu Comentário

Comentário