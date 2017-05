Quinta do Portal reforça vertente biológica com Jardim Gastronómico

A Quinta do Portal, produtor de vinhos de referência do Douro, está a desenvolver, em parceria com a Ervas Finas, um inovador ‘Jardim Gastronómico’, projecto de cariz biológico e sustentável em termos ambientais que se estende por uma área total de mais de mil metros quadrados, contando com uma grande diversidade de produtos, desde flores até plantas aromáticas.

Este é um empreendimento com larga capacidade de crescimento e que tem já em plantação uma outra área, com 1260 metros quadrados, junto ao restaurante da Quinta do Portal, onde irá nascer uma minifloresta para o desenvolvimento da atividade micológica, há muito enraizada na região duriense.

O jardim terá um espaço próprio com mesas e uma banca, para a realização de degustação e workshops, designadamente de folhas, caules, raízes e flores. A ideia será disponibilizar no local diferentes experiências sensoriais, a que também se juntará o vinho, enquanto principal produto ali produzido.

Este espaço, que terá como uso principal o restaurante da Quinta do Portal, terá também particular importância na promoção do turismo local, como sendo mais uma atração de incontornável interesse para quem visita a região. A realização de visitas guiadas ao jardim ou mesmo visitas individuais com informação para facilitar a compreensão do espaço, estão também previstas.

Deixe o seu Comentário

Comentário