Quercus e Município de Vila Real promovem plantação de árvores

O projeto “Um milhão de árvores por município para salvar o clima” é um esforço planeado e coordenado pela Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza, com a colaboração e empenho dos municípios, das freguesias e baldios dos respetivos concelhos

Dia 26 de Janeiro pelas 15h00, na zona da Campeã, será apresentado o proje to, com a plantação de algumas árvores pelos alunos das escolas locais, das entidades participantes e do Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas.



O Município de Vila Real é o primeiro aderir a este novo projeto, assumindo o compromisso de atingir a ambiciosa meta de plantar um milhão de árvores no seu território nos próximos cinco anos.



Todos os interessados em colaborar com esta iniciativa poderão fazê-lo! O ponto de encontro será na Câmara Municipal de Vila Real, pelas 14h30, com transporte assegurado pelo Município. Venha ajudar-nos a plantar “Um milhão de árvores por município para salvar o clima”.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário