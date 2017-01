Quercus e Autarquia apelam à participação no projeto “Vila Real Cidade do Azevinho”

No próximo sábado, dia 28 de Janeiro, será feita mais uma plantação de azevinhos no âmbito do Projeto “Vila Real Cidade do Azevinho”, uma iniciativa conjunta da Quercus e do Município de Vila Real.

Este projeto teve início em 2010 e realiza-se uma plantação por ano. Desde essa altura já se plantaram com esta iniciativa mais de 500 azevinhos nos espaços verdes urbanos da cidade de Vila Real.

O azevinho, apesar de ser uma espécie protegida há cerca de 28 anos (DL n.º 423/89, de dezembro proíbe, em Portugal, o arranque, o corte total ou parcial, o transporte e a venda de azevinho espontâneo), ainda se continua a apanhar ilegalmente na natureza, o que tem contribuído, juntamente com outros factores, para que esta seja mais uma planta em vias de extinção em Portugal.

O objetivo principal desta atividade é o de sensibilizar a comunidade para a importância dos espaços verdes na melhoria da paisagem urbana e da importância da utilização de espécies autóctones, como o azevinho, no aumento da biodiversidade. Plantar esta espécie é uma boa forma de contribuirmos para a sua conservação.

Os espaços verdes urbanos favorecem a manutenção da biodiversidade; proporcionam sombra, odores, cores e texturas agradáveis; contribuem para a manutenção da humidade; favorecem a infiltração de água no solo, diminuindo o escorrimento de água nas vias públicas e contribuem ainda para diminuição da temperatura, devido à ampliação da área revestida com vegetação. Não menos importante, salvaguardam também os solos de elevada fertilidade e contribuem para a existência de uma estrutura ecológica rica e diversa.

Desta forma, a Quercus convida todos os interessados a participar nesta ação de voluntariado, podendo as inscrições ser realizadas através do e-mail vilareal@quercus.pt ou quercus.vila.real.viseu@gmail.com. Para participar basta aparecer, no dia 28 de Janeiro (Sábado), junto ao parque de estacionamento do Mini-Preço, pelas 10.00h.

A plantação será realizada em três locais da cidade: Urbanização Paulinho Velho Gomes (traseiras do Mini-Preço), Urbanização JBS, em Montezelos e Quinta do Entroncamento, junto ao Quartel.

