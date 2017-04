Quatro mil eleitores da Freguesia de Vila Real passam a votar no Teatro

A Freguesia de Vila Real já concluiu o processo de notificação de quase 4000 eleitores que vão passar a votar no novo posto de voto, localizado no Teatro de Vila Real. A partir de agora, inicia-se uma nova fase de notificação dos eleitores que moram nas imediações da Escola de São Pedro e que até agora votavam no Posto B (Nossa Senhora da Conceição). Por uma questão de proximidade e comodidade dos eleitores, a Freguesia de Vila Real vai alterar o posto de voto dos moradores de cerca de uma dezena ruas, que passarão a votar no Posto C (Escola de São Pedro).

O número de eleitor é precedido por uma letra que corresponde ao posto de voto. Assim sendo, os números precedidos pela letra A votam na Escola Camilo Castelo Branco, a letra B corresponde ao posto da Nossa Senhora da Conceição, os números com a letra C votam na Escola de São Pedro e a letra D corresponde ao novo posto situado no Teatro de Vila Real.

Deixe o seu Comentário

Comentário