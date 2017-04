Quartel dos Bombeiros de Mondim de Basto vai ser ampliado

Mondim de Basto recebeu a visita do Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, na Apresentação do Projeto de Ampliação e Requalificação do Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto.

Este projeto surge no âmbito de uma candidatura, já aprovada, do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, POSEUR, e consiste na intervenção de uma infraestrutura existente, com 30 anos, com áreas funcionais desfasadas e obsoletas. Esta obra permitirá criar condições de maior conforto e comodidade aos bombeiros, bem como assegurará uma resposta mais célere e eficaz em caso de incêndios florestais, acidentes e catástrofes. Esta obra tem um custo estimado de 530 000 euros, será financiada em 85% pelos fundos comunitários e deverá estar concluída em maio de 2018.

Para o Presidente do Município, Humberto Cerqueira, é uma obra de grande relevância por se tratar de uma das entidades mais importantes que atuam no concelho. “Esta intervenção vai melhorar as condições de operacionalidade dos Bombeiros, vai permitir a atração de mais jovens para a corporação, e vai também contribuir muito para a melhoria da área urbana da vila.” O Presidente referiu, na sua intervenção, os próximos anos serão de forte investimento na requalificação de edifícios na área urbana da vila.

Deixe o seu Comentário

Comentário