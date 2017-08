PSD é o único partido que concorre a todas as Juntas de Freguesia do concelho

Convicto de uma vitória eleitoral, a candidatura liderada pelo Professor António Carvalho, foi hoje formalizada no tribunal de Vila Real apresentando listas de candidatos a todos os órgãos autárquicos, reforçando dessa forma a posição de partido de maior expressão no concelho de Vila Real.

Ficamos hoje a saber que o PSD é o único partido que apresenta candidatos a todas as juntas de freguesia, facto que demonstra que o PSD está presente junto de toda a população deste concelho.

José Fortunato Costa Leite, mandatário da candidatura, realça que “com candidatos a todas os órgãos autárquicos e todas as juntas freguesia, esta é, uma vez mais, a prova de que o PSD é o maior partido em Vila Real”, referindo ainda que para o partido não há juntas de freguesia de primeira ou de segunda, “temos um projeto integrado e que defende todas as famílias da capital de distrito, independente da freguesia onde vivem”.

Assim, é manifesta a vontade de participar neste ato eleitoral com forte coesão interna do PSD conjuntamente com muitos cidadãos independentes, disponíveis para uma mudança política no concelho que reflita mais ambição na execução de políticas de captação de empresas geradoras de emprego e que fixem a população no nosso território.

Finalmente, o sentimento que nos une é o desejo de praticar a democracia em liberdade, com respeito pelas convicções ideológicas e de opinião de todos os cidadãos.

Candidatura “VILA REAL COM AMBIÇÃO” – PSD Vila Real

Encabeçam as listas:

Câmara Municipal | António Baptista Carvalho

Assembleia Municipal | Luís Leite Ramos

Assembleias de Freguesias:

– Abaças | Maria de Fátima Gaspar

– Andrães | Sandra Barros

– Arroios | Bruno Ferreira

– Campeã | João Paulo Pereira

– Folhadela | Ildemaro Guerra

– Guiães | Fernando Lopes

– Lordelo | Duarte Silva

– Mateus | Sandra Borges

– Mondrões | Luís Pinto

– Parada de Cunhos | Agostinho Pimenta

– Torgueda | Abílio Queirós

– Vila Marim | João Moura

– Vila Real | Nataniel Araújo

União de Freguesias de:

– Adoufe/Vilarinho de Samardã | Licínio Rego

– Borbela/Lamas de Ôlo | Luís Pombo

– Constantim/Vale de Nogueiras | António Alberto Barros

– Mouçós/Lamares | José Hermano Machado

– Nogueira/Ermida | Manuel João Pombal

– Pena/Quintã/Vila Cova | Adília Clemente

– S. Tomé do Castelo/Justes | Nuno Santos

