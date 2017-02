Autárquicas já mexem: PSD em busca do candidato à Câmara

Aproxima-se a passos largos o tempo em que os partidos com aspirações a ganhar a Câmara de Vila Real terão de avançar com as suas candidaturas. E se do lado do Partido Socialista (PS) tudo parece estar decidido, pois Rui Santos será o candidato natural deste partido, já na área do Partido Social Democrata (PSD) as coisas não estarão ainda decididas ou tão claras como nesta altura muitos gostariam.

Por um lado, grassa o desânimo nas hostes social-democratas, depois do desaire das últimas eleições para a autarquia, em que o PSD se viu arredado de uma Câmara onde foi poder desde as primeiras eleições democráticas. Primeiro foi o consulado de Armando Moreira a que se seguiu Manuel Martins, ambos com à volta de vinte anos à frente do poder autárquico na capital do distrito transmontano.

Com António Carvalho fora da corrida, com críticas de alguns militantes por não ter assumido, como alguns entendem, as suas responsabilidades como líder da oposição na Câmara, outros nomes têm surgido. À frente, e ao que consta com vontade de avançar (…)

