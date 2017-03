A Comissão Política Concelhia de Sabrosa do Partido Socialista, reunida no passado dia 15 de março, aprovou por unanimidade o nome de Domingos Carvas para candidato à Presidência da Câmara Municipal de Sabrosa nas próximas eleições autárquicas.

Domingos Manuel Alves Carvas integrou as listas do Partido Socialista nos últimos oito anos, tendo exercido o cargo de vice-presidente do município sabrosense. Recentemente assumiu o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa.

