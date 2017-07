PS aprovou cabeça de lista à Assembleia Municipal de Vila Real

Foi em clima de grande unidade que a Comissão Política Concelhia do Partido Socialista se reuniu para a escolha do seu cabeça de lista à Assembleia Municipal. A proposta do nome de João Gaspar partiu do presidente da Comissão Política, Rui Santos, e mereceu o apoio unânime de todos os presentes.

Recorde-se que o Dr. João Gaspar já encabeçou a lista do Partido Socialista à Assembleia Municipal em 2013, tendo conseguido uma vitória histórica, com um número de votos superior ao de qualquer outra lista. Apesar dessa vitória pelo voto popular, a eleição do Presidente da Mesa da Assembleia Municipal é feita pelos deputados municipais eleitos, que incluem os Presidentes de Junta de Freguesia. Uma vez que em 2013 o PSD venceu em 13 freguesias e o PS apenas em 7, o PSD manteve a maioria naquele órgão autárquico e elegeu Pedro Ramos como Presidente da Mesa.

Para além da sua vasta experiência profissional e competência, o Dr. João Gaspar é também caracterizado por um grande humanismo e pela forma empática como interage com os seus pacientes e famílias. O Partido Socialista de Vila Real considera que que este é o espírito que deve caracterizar os seus eleitos locais.

Notas Biográficas

O Dr. João Manuel Ferreira Gaspar é casado e pai de dois filhos. É natural de Aveiro mas reside em Vila Real desde 1989, altura em que iniciou o seu percurso profissional no Hospital de São Pedro.

Licenciou-se em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 1982 e desde essa altura que tem vindo a acumular experiência e saber. Presentemente é Diretor Clínico e Médico-cirurgião do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro. Adquiriu o Grau de Especialista de Cirurgia Geral em 1998, e em 2007 o de Assistente Graduado. Em 2008 obteve a Pós-Graduação em Gestão e Administração Hospitalar e em 2013 adquiriu o Grau de Consultor de Cirurgia Geral da Carreira Médica Hospitalar, pela Ordem dos Médicos.

Detentor de um vasto curriculum a todos os níveis, frequentou vários cursos de formação profissional, nacionais e internacionais, apresentando vários trabalhos científicos e estando presente em inúmeros Congressos, Jornadas e Simpósios. Foi ainda Professor na Escola Superior de Enfermagem de Vila Real.

Ao nível de cargos desempenhados, salientam-se o atual, de Diretor Clínico do CHTMAD, o de Diretor da Consulta Externa entre 2005 a 2010 e o de Chefe de Equipa de Urgência entre 2007 a 2012, no Hospital de São Pedro, de Vila Real. Foi ainda o responsável pela implementação da consulta do pé diabético no Hospital de São Pedro.

Pertence a várias sociedades científicas, entre as quais a Sociedade Portuguesa de Cirurgia, Sociedade Portuguesa de Infeção Hospitalar, Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa, Colégio de Especialidade de Cirurgia Geral, Sociedade Portuguesa de Senologia e Sociedade Portuguesa de Bioética.

Também ao nível desportivo tem tido intervenções de destaque. Foi médico em várias provas de ténis, ciclismo e futebol, de onde se destacam o Campeonato Europeu de Futebol de seleções sub-17 da UEFA-Portugal e o Sport Club Vila Real. Foi ainda responsável pela docência de Medicina Desportiva dos cursos de Treinadores da Associação Futebol de Vila Real.

