Provesende vai ter novo interface urbano para melhorar mobilidade local

Deverá começar no próximo mês de maio a construção do Interface de Mobilidade Urbana de Provesende, no concelho de Sabrosa. Este equipamento de perfil moderno, harmonioso e funcional, vai qualificar a mobilidade e acessibilidade local, mas também proporcionar melhores condições de estacionamento para os autocarros e outros veículos, pondo fim aos constrangimentos existentes.

O Interface Urbano da Aldeia Vinhateira de Provesende obedecerá, na sua linha e tipologia arquitetónica, a todo um enquadramento e envolvimento paisagístico vigente no território duriense, a patentear nos elementos e materiais empregues na sua construção, com destaque para a presença predominante do xisto.

O presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, considerou que o seu executivo concretizou uma velha aspiração da população de Provesende, e manifestou uma visão mais global sobre o empreendimento, considerando que “a regeneração das áreas urbanas passa por as tornar funcionais, nas suas mais variadas vertentes para responder aos novos desafios”, sublinhado que “hoje é primordial desenvolver e apostar em espaços públicos de qualidade, neste caso a mobilidade urbana, crucial para o progresso de territórios interiorizados”. “Esta obra, depois de executada, constituirá mais um fator de valorização turística de Provesende, que precisava de um equipamento deste género, não só para servir os habitantes locais, mas também para o tráfego turístico que continua em crescendo”, reafirmou.

O Interface de Mobilidade Urbana de Provesende está inserido no PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentada, e representa um investimento de cerca de 150 mil euros. Tem uma comparticipação comunitária de 85%, prevendo-se que os trabalhos deste novo equipamento deverão estar concluídos até julho deste ano.

