Provas de equitação dinamizam o Centro Hípico de Pedras Salgadas

O Centro Hípico de Pedras Salgadas está pronto a receber provas de equitação internacionais e especiais, que decorrem esta primavera no equipamento implementado no lugar das Romanas.

Nos dias 2, 3 e 4 de junho, o Centro Hípico de Pedras Salgadas será palco de um Concurso Internacional de Saltos de Obstáculos que contará com a participação de cerca de 180 conjuntos com cavalos e cavaleiros portugueses, espanhóis, brasileiros, franceses, ingleses e irlandeses.

O concurso de Pedras Salgadas acaba de ganhar mais uma estrela, tornando a prova mais relevante a nível internacional. O Jumping Tour CSI** terá duas provas de ranking a contar para os jogos olímpicos e jogos equestres mundiais.

O Concurso de Saltos Internacional surge integrado na Mostra do Cavalo 2017 impulsionada pela Câmara Municipal e EHATB – Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso. A execução do concurso está a cargo da empresa Green Horse.

Todavia, os eventos de equitação começam mais cedo. Já no próximo dia 25 de maio, haverá a 3ª Prova de Equitação Regional Norte com atletas de Special Olympics Portugal. Durante essa prova (9h30 às 13h30), a equitação terapêutica estará em foco neste evento desportivo e pedagógico.

Esta prova de equitação é impulsionada pelo Centro Hípico de Pedras Salgadas e Special Olympics Portugal e conta com apoios de várias entidades regionais.

