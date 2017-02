PRÓS E CONTRAS EM VILA REAL – DESPOVOAMENTO

“Portugal, é um pais pequeno, um pedaço de terra paralelo ao mar seja tantas vezes definido como um país desigual, com claras diferenças entre o litoral mais rico, mais jovem e com mais oportunidades e o interior globalmente mais pobre, mais débil onde falta de empregos. A continuar ao ritmo actual, dizem alguns estudos já feitos, até 2040 80% da população portuguesa viverá na faixa litoral e o dito interior irá perder até lá mais 157 mil pessoas, o que representa quase um terço da população actual. Estamos a falar tanto de Trás-os-Montes e Alto Douro como das beiras interiores e parte significativa do Alentejo ou seja mais de 2 terços do país. Vamos perguntar esta noite: será isto uma fatalidade ou está ser combativo ou como se combate este tal despovoamento. Presentes os presidentes das câmaras municipais de Vila Real, Rui Santos, Guarda, Álvaro Amaro e Évora, Carlos Pinto de Sá o Ministro Adjunto Eduardo Cabrita e o Reitor da UTAD, Fontainhas Fernandes. Foi assim que iniciou o Pós e Contras da RTP1, emitido a partir do Teatro Municipal de Vila Real, para todo o mundo. O debate foi mais «prós», ou seja, o acordo foi quase total quanto ao que havia de fazer. Do debate sobressaiu mais o que havia do que o que faltava.

Deixe o seu Comentário

Comentário