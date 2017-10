PRÉMIO D. DINIS 2017 – VILA REAL

Foi hoje entregue o Prémio D. Dinis-2017 ao escritor Mário Cláudio, por Sua Excelência o Senhor Presidente da República. Presentes na Casa de Mateus o Ministro da Cultura Sua Exª Revª D. Amândio Tomás, Reitor da UTAD, Professor Fontainhas Fernandes, Presidente, Vice-presidente, vereador do Ambiente da C-M. Vila Real, dr. António Carvalho, elementos do júri,outras personalidades e muitos convidados. Astronomia foi a obra contemplada, Foi pelo júri considerada extraordinária. Mencionamos algumas palavras do Ministro da Cultura, que regressou à Casa de Mateus, onde esteve em anos atrás, quando participou em vários seminários de tradução. A obra de Mário Cláudio é, disse, uma escrita extraordinariamente rica, multiforme. Congratulou-se com o regresso do Prémio D. Dinis, depois de vários 5 anos forçados de interrupção, iniciativa e risco da Casa de Mateus. E considerou ser uma questão de justiça o apoio do Estado a esta fundação com uma diversidade de actividades e riqueza de acções. Presidente da Republica homenageou “a persistente devoção da Casa de Mateus e da Sua Fundação às Letras, à História, à Cultura e agradece não ter sequer fraquejado sempre que a curta visão dos burocratas ou o ignorante zelo dos contabilistas confundiram o salutar controle dos gastos públicos pela demagogia fácil ou a precipitação imprudente.” Os assistentes foram contemplados com um concerto de Kátia Guerreiro que aqui esteve em homenagem a Vasco da Graça Moura, o criador e a alma do prémio D. Dinis. A artista leu e cantou poemas de Vasco da Graça Moura, além de outros autores. O NVR publicará na próxima edição uma reportagem mais completa.

