População é chamada a participar com contributos para obra emblemática em Chaves

Para assinalar o centésimo dia de governação e marcar o início do novo modelo de gestão autárquica, o atual executivo da Câmara de Chaves, liderado por Nuno Vaz, apresentou ontem publicamente o anteprojeto da obra de requalificação do Largo do Terreiro de Cavalaria.

Perante uma sala cheia, na Biblioteca Municipal, o autarca convidou as pessoas a prestar os seus contributos nas decisões autárquicas, que deseja ver alicerçadas na opinião pública. Com estes “espaços de cidadania, a democracia sairá reforçada”, entende Nuno Vaz.

Entretanto, durante 15 dias úteis, quem desejar manifestar a sua opinião poderá fazê-lo através de um inquérito de opinião, disponível no site do município (www.chaves.pt).

O executivo pretende tornar o Largo do Terreiro da Cavalaria, vulgarmente conhecido como Jardim do Bacalhau, num espaço totalmente ajardinado, que associe o romantismo do passado à modernidade do futuro. Trata-se de um local emblemático para a população flaviense, quer pelo seu simbolismo histórico, quer pela sua localização privilegiada. A área de intervenção do projeto é de 7675.00m2, abrangendo o jardim, bem como os arruamentos envolventes.

Recorde-se que o atual executivo suspendeu, aquando da sua tomada de posse, a obra de requalificação e remodelação funcional e paisagística do Largo do Terreiro de Cavalaria, que previa a construção no local de um Centro de Convívio, entre outras intervenções.

Localizada na Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Chaves, esta obra faz parte do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Chaves, beneficiando de um investimento cofinanciado a 85% por fundos comunitários, no âmbito do Programa Operacional Regional Norte 2014-2020 (NORTE 2020), instrumento financeiro de apoio ao desenvolvimento regional do norte de Portugal, gerido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e integrado no acordo de parceria PORTUGAL 2020.

