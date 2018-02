Poesia da Misericórdia de Lamego apoia luta contra a fome

O jardim de infância da Santa Casa da Misericórdia de Lamego aceitou o desafio de participar na elaboração do livro “Histórias de Encantar – Ajudaris” que visa apoiar a luta contra a fome, a pobreza e a exclusão social. “Na minha família,/ Toda a gente se adora, / E ficamos tristes quando/ Alguém tem que ir embora!”, começa desta forma o poema que os meninos da instituição imaginaram e passaram depois para papel e que agora foi publicado em livro, acompanhado por uma bela ilustração de Aníbal Coelho.

Com a presença da educadora Rita Sequeira, a apresentação pública das “Histórias de Encantar” decorreu na Aula Magna do Instituto Politécnico de Viseu, um momento mágico dinamizado por muitos voluntários que, pontualmente, fazem intervenção social no terreno junto da população mais carenciada do Grande Porto. O encontro também serviu para juntar no mesmo espaço uma grande “rede de afetos”, sobretudo os pequenos autores e os artistas solidários. Vinda de Lamego, a Beatriz, de 7 anos, recitou em palco os versos criados pelos pequenos grandes autores. “É com um enorme orgulho que a Ajudaris reconhece meritoriamente o carinho, a dedicação e o espírito solidário do jardim de infância da Santa Casa da Misericórdia de Lamego na elaboração do livro ´Histórias da Ajudaris 17´”, afirma a organização.

Os livros estão à venda numa cadeia de supermercados, nos estabelecimentos de ensino e na Associação “Ajudaris”.

