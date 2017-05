“Pic-Nic Famílias” volta a animar Vila Real

Pelo 9º ano consecutivo, repete-se em Vila Real um dos eventos mais aguardados pelas crianças, um dia único, onde não faltam atividades para os pequenos e graúdos, sempre em família, o PIC-NIC Famílias. O próximo dia 28 de maio terá inúmeras atividades para interação entre as famílias, com divertimentos para as crianças e com o envolvimentos dos pais e encarregados de educação, onde se pretendia chamar atenção para várias temáticas, desporto, alimentação saudável, momentos em família.

Neste dia pais e filhos, assim como toda a família, disfrutam de um momento diferente, tirando proveito do belo espaço que é o Parque Corgo. Para tornar este dia memorável, vamos contar com a participação das famílias, das escolas, das associações de pais bem como das corporações de Bombeiros, PSP, GNR, o Exército e bem muitas outras entidades, onde o município e as juntas de freguesia, são um elo importante, uma vez que todos juntos damos o nosso melhor em prol de Trás-os-Montes.

Este evento tem vindo a ser singular na forma e nos conteúdos e aproveita a transmissão televisiva, em direto, para fazer chegar mais longe a alegria que se vive por cá.

Ao longo dos anos o evento tem vindo a crescer, tendo em 2015 atingido um numero record de participantes: mais de 20 mil pessoas estiveram no Parque Corgo! Este ano, mais uma vez, as expectativas são muito elevadas e gostaríamos de ter ainda mais famílias connosco.

Mais uma vez um grupo de pais, juntamente com o município, prepara um dia diferente para todos quantos nos desejem visitar, onde não faltarão insufláveis, palhaços, o famoso escorrega de água, idealizado pelos Bombeiros, bem como os barcos no nosso rio corgo, que volta a ser navegável apenas nesse dia, e até os cavalos para dar uma pequena volta.

