Percursos pedestres valorizam o património natural

Vila Real é uma região caracterizada por uma enorme diversidade de habitats, o que de alguma forma justifica o título de “Destino da Biodiversidade”. Muitos destes espaços encontram-se ainda num estado relativamente “selvagem”, ou seja, onde a intervenção humana é mais ou menos diminuta, existindo outros que foram moldados pelo Homem ao longo de muitas gerações. Dessa interação, nasceram outras paisagens, como é o caso do Douro vinhateiro e das nossas paisagens de montanha, que revelam uma sabedoria sustentada por longos de séculos e que permitiram a manutenção e proliferação de diversas espécies florísticas e faunísticas que habitam o nosso território.

Procurando potenciar este elevado património biológico, a Câmara Municipal de Vila Real, em parceria com a UTAD e com o Grupo de Montanhismo de Vila Real, realizou um levantamento exaustivo do seu território, com a definição de 10 percursos pedestres selecionados em função da sua riqueza faunística, florística e paisagística. Este projeto é uma das faces do Programa da Biodiversidade. Os percursos procuram exemplificar a diversidade biológica existente na área do concelho.

Neste momento, uma parte significativa destes percursos encontra-se já sinalizada, com a marcação orientativa apropriada e um conjunto de placas informativas sobre os valores patrimoniais. A sinalética utilizada é aquela que é internacionalmente reconhecida e que permite a um vasto público orientar-se em cada percurso, conforme explicitado no documento fornecido em anexo. O próximo passo será a sua homologação, processo que já está a decorrer.

Foram produzidos mapas em suporte físico com as informações sobre todos os percursos. Estes estão disponíveis na Loja Interativa de Turismo de Vila Real, no Centro de Ciência de Vila Real e na Agência de Ecologia Urbana. O Serviço de Ambiente da Câmara Municipal de Vila Real está igualmente a finalizar o carregamento da informação dos percursos em plataformas online, como é o caso da wikiloc, facultando informação digital sobre os mesmos. Para além das plataformas dedicadas, toda a informação digital estará igualmente disponível nos sítios eletrónicos da Câmara Municipal de Vila Real e do Centro de Ciência de Vila Real .

Este projeto procura fomentar o ecoturismo responsável e divulgar junto do público interessado a grande biodiversidade de Vila Real. Os percursos permitem percorrer estas áreas de uma forma lúdica, saudável e didática, procurando também proporcionar o conhecimento de todo o património rural que suporta essa biodiversidade de vida.

