Peça de teatro deu dicas aos mais jovens sobre internet segura

A peça de teatro «Identidade Digital 2.0» integrada na iniciativa «Comunicar em Segurança», do Centro Internet Segura e da Fundação PT, subiu ao palco do auditório municipal de Mesão Frio, no passado dia 7 de fevereiro. A iniciativa que resultou do trabalho do Contrato Local de Desenvolvimento Social 3G Porta D’Ouro, em parceria com o Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade e a Câmara Municipal de Mesão Frio. A Peça dirigida aos mais jovens lotou o espaço do auditório e contou com a participação dos três famosos atores: Alexandre da Silva, Pedro Górgia e Tiago Aldeia.

Durante aproximadamente 60 minutos, os alunos do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade assistiram a uma lição divertida sobre o uso positivo das tecnologias e da internet. Esta peça que percorre o país, em articulação com escolas e municípios, tem a missão de contribuir para a educação e a cidadania digital consciente, segura e responsável.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário