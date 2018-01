Pavilhão dos desportos e piscinas com ocupação de 95% em 2017

No decurso de 2017 passaram pelas infraestruturas desportivas, que são propriedade ou estão sob gestão municipal, 231 557 pessoas, entre atletas, alunos, utentes e assistência. O Pavilhão dos Desportos e as Piscinas Municipais Cobertas voltaram a ser os equipamentos mais frequentados, registando uma taxa de ocupação de 95%.

A elevada taxa de ocupação do Pavilhão dos Desportos deve-se, em grande parte, às associações desportivas do concelho que ali encontram as melhores condições para o desenvolvimento da sua atividade, nomeadamente dos treinos e torneios. No que respeita à utilização regular das infraestruturas desportivas, há que realçar os números de utentes/frequentadores das Piscinas Municipais Cobertas. Esta infraestrutura municipal tem conseguido, apesar da sua antiguidade, fidelizar muitos utentes tendo registado, só no último ano, um total de 60 953 utilizadores.

Tratando-se de uma infraestrutura desportiva a funcionar há já algumas décadas e considerando o aumento da população do concelho e consequente afluência de utilizadores, o Município de Vila Real, consciente da necessidade de garantir as melhores condições para todos os Vila-realenses que frequentam estas piscinas, ao longo de todo o ano, seja para aprendizagem, treinos ou apenas para lazer, prepara-se para avançar com a construção das novas Piscinas Municipais Cobertas. O projeto começou a ganhar forma em setembro de 2017, com a apresentação do master-plano do novo complexo de codessais onde, entre outros equipamentos, irão ser construídas as novas piscinas municipais, cobertas e descobertas.

Estes números são o resultado das políticas municipais de desporto, desenvolvidas em estreita articulação com as associações concelhias, com vista a generalizar o acesso ao desporto em todas as suas vertentes. Para esse efeito, o Município de Vila Real mantém permanentemente atualizado o levantamento dos recursos, meios e necessidades desportivas ao serviço do associativismo desportivo em particular, e da população concelhia em geral, bem como das intervenções necessárias garantindo, desta forma, uma oferta diversificada com infraestruturas de qualidade.

Os números apresentados no quadro em baixo evidenciam a vitalidade e o crescimento do Movimento Associativo Desportivo do Concelho.

