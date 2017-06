Parque Natural do Alvão comemora 34 anos de existência

No próximo dia 8 de junho, o Município de Mondim de Basto com Município de Vila Real e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas vão assinalar os 34 anos do Parque Natural do Alvão com atividades lúdicas e pedagógicas dirigidas aos jovens de ambos os concelhos.

Neste dia, os alunos do Agrupamento de Escolas de Mondim de Basto e da Escola Básica do Prado, de Borbela, vão participar, pelas 10 horas, num percurso pedestre na zona de Lamas de Olo e inaugurar a Estação da Biodiversidade, criada em parceria com o TAGIS – Centro de Conservação das Borboletas de Portugal. Esta estação é constituída por um percurso pedestre devidamente assinalado com placas informativas sobre os valores biológicos presentes na serra do Alvão. O programa deste dia prossegue com um almoço comunitário na Veiga Nova, na freguesia do Bilhó, acompanhado de vários jogos ambientais.

O Parque Natural do Alvão tem cerca de 7220 hectares e abrange os concelhos de Vila Real e Mondim de Basto. Apesar da reduzida dimensão, assume-se como um espaço de grande valor patrimonial, seja pelo seu enquadramento geológico e paisagístico, seja pela diversidade de habitats, da fauna e da flora presentes.

