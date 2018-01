Parlamento dos Jovens na Escola Diogo Cão

O deputado vila-realense Ascenso Simões veio, no dia 22 de Janeiro à tarde, à Escola Diogo Cão, a fim de orientar um debate sobre o tema proposto para este ano A Igualdade de Género. Estiveram presentes cerca de uma centena de alunos do terceiro ciclo, onde se incluíam também os candidatos das duas listas concorrentes à eleição dos deputados às sessões escolares antes de eleger os respetivos representantes às sessões a nível distrital.

Em jeito de autobiografia, Ascenso Simões começou por expressar a sua alegria de voltar hoje à escola onde em setembro de mil novecentos e setenta e três, aos dez anos, iniciava o ciclo preparatório, precisamente quando a escola era abria portas também pela primeira vez. Quanto ao tema de hoje, começou depois por referir as diferenças com que é visto pelas diferentes gerações.

Pouco conhecedores, até pela idade, da participação cívico-política, os alunos estiveram interessados e atentos, conscientes de que podem contribuir para a resolução de questões que afetam o presente e o futuro, com propostas válidas junto de quem, politicamente, tem o poder de decidir, enquanto órgão representativo de todos os cidadãos, a Assembleia da República.

Enquanto explicou a pertinência e a atualidade do tema, foi acentuando como o mesmo foi evoluindo e se vai modificando ao longo dos tempos… e falou também do papel da escola na educação para esta Igualdade, para a urgência e para o esforço de todos, bem como a consciencialização para a eliminação deste tipo de discriminação. É muito importante também hoje a educação para os direitos humanos, pelo respeito por esses direitos e pelas liberdades individuais, procurando sempre a construção de uma cidadania para todos.

Servindo-se de estatísticas atualizadas foi defendendo a ideia de que num curto espaço de tempo o papel da mulher na sociedade evoluiu muito, não sendo notadas hoje grandes diferenças entre os sexos nos empregos de maior destaque e visibilidade, como a justiça, a educação, a medicina, e todos… Nos dias de hoje, já quase não se verifica qualquer discriminação relativamente ao sexo. Da mesma forma mudou também muito o conceito de família…

No período de debate aberto, algumas alunas, visivelmente revoltadas com o papel da mulher no passado recente e as evidentes desigualdades verificadas, defenderam não só a competência e o direito à igualdade, como até deixaram transparecer ingenuamente a ideia de superioridade do sexo feminino no desempenho de qualquer cargo. Em jeito de conclusão, Ascenso Simões defendeu que o que é preciso é aceitar o outro como ele é, nas suas diferenças, sem quaisquer preconceitos, numa organização social sem diferenças entre as pessoas de ambos os sexos, quaisquer que sejam as suas tendências.

E a primeira fase deste Programa, na Escola, continua já depois de amanhã, dia vinte e quatro, com a eleição dos deputados às sessões escolares para aprovação de um Projeto de Recomendação da Escola e eleição dos respetivos representantes às sessões a nível distrital. Seguir-se-ão depois a segunda fase, no distrito, e a terceira na Assembleia da República, onde esperamos acompanhar os nossos deputados como representantes do nosso distrito. Não será fácil a Viagem, mas mais ousada e longínqua foi a do nosso patrono, Diogo Cão, no século até ao Cabo Negro…

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário