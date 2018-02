“Para Cá Do Marão” promove bandas da região com banca dedicada aos projetos transmontanos

Para Cá Do Marão é uma iniciativa flaviense que tem por objetivo promover e dinamizar a música ao vivo no interior, tendo Chaves como epicentro deste novo movimento cultural. A proposta é a de um ciclo regular de concertos em que cada sessão contará com dois nomes, sendo um deles da região. Trazer até Chaves o que de melhor se anda a fazer no país, dando sempre palco à prata da casa. Esta iniciativa conta com a parceria do TEF (Teatro Experimental Flaviense) e da Wav Magazine.

Em todas as edições do Para Cá Do Marão, a organização irá reservar um espaço para as bandas da região conseguirem colocar o seu material à venda, para o público presente conseguir adquirir o que os projetos transmontanos têm realizado.

Em conjunto com o material dos projetos da região, irá também haver lugar para a banda que nos irá visitar neste mês de fevereiro (Before And After Science) e também para o grupo que estará em Chaves no mês de março.

A data da próxima edição será revelada no dia dos concertos, a 24 de fevereiro.

A primeira Sessão do Para Cá Do Marão, que conta com Before And After Science e Vurdalak, terá lugar a 24 de fevereiro no Cineteatro Bento Martins em Chaves, com início marcado para às 21h30. Os bilhetes custam 4€ e já se encontram à venda na bilheteira do Teatro assim como na Cervejaria O Abade em Chaves, que conta com alguns descontos e ofertas.

