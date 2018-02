O Clube de Orientação de Vila Real – Orimarão, existente desde maio de 2004, organiza a segunda prova de orientação do Desporto Escolar, no dia 3 de março de 2018, em colaboração com a Coordenação Local do Desporto Escolar de Vila Real e Douro (CLDE).

Esta prova contará com a participação de cerca de seis centenas de crianças e jovens que disputarão as 3ª e 4ª etapas a contar para o Ranking Regional Norte, divididos pelos escalões Infantis A e B, Iniciados, Juvenis – Feminino e Masculino.

O evento realiza-se nos Parques do Corgo e Florestal, onde os atletas terão um desafio semi urbano de fácil corrida e boa visibilidade, pelo que, também se aguarda uma forte participação da população de Vila Real.

O Orimarão e a CLDE esperam proporcionar, mais uma vez, aos mais pequenos um dia de salutar convívio, ao mesmo tempo que têm a oportunidade de “treinar” com colegas de outras escolas da região, fomentando, desta forma, o desportivismo e o companheirismo, dois pilares fundamentais do Desporto Escolar.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário